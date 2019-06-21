В Екатеринбурге запретят парковку на улице Карла Либкнехта

16:23 | 25.06.2019

Фото: yandex.ru/images

Администрация Екатеринбурга решила запретить парковку автомобилей на улице Карла Либкнехта от дома №45 до улицы Первомайской в направлении проспекта Ленина. Информацию об этом, в ответе из мэрии на свой запрос, получил урбанист Владимир Злоказов.



В городском комитете по транспорту подтвердили озвученную Злоказовым информацию сказав, что решение об установке дорожных знаков «Остановка запрещена» принято в целях улучшения условий движения общественного транспорта. Вот только дату установки знаков так и не уточнили.



Кроме того, Владимир Злоказов также попросил мэрию обустроить на улице Карла Либкнехта выделенные полосы для общественного транспорта на участке от Первомайской до Шевченко в направлении вокзала. По его мнению, в этом месте очень высокая интенсивность движения автобусов и троллейбусов, и введение выделенных полос значительно улучшит ситуацию.



В транспортом комитете пообещали подумать над предложением урбаниста.