Свердловское МВД объявило в розыск любителя легкой наживы

16:09 | 25.06.2019

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Руководитель кредитно-потребительского кооператива «Финансовые активы» Ришат Батыршин объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Уроженец города Учалы Республики Башкортостан подозревается в мошенничестве. Он привлекал в свою фирму денежные средства пожилых жителей Екатеринбурга и Челябинской области под 37-180 % годовых (процент зависел от размера вклада). В итоге он обманул людей, не вернул им деньги и скрылся.



По данным ведомства, офисы предприятия располагались в Екатеринбурге на Белинского, 83 и Вайнера, 21, а также в Магнитогорске на проспекте Ленина, 135. Ришат Батыршин размещал рекламу в бесплатных газетах и общественном транспорте, таким образом заманивая будущих жертв.



Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере», предусматривающей наказание в виде лишения свободы до шести лет.



ГУ МВД России по Свердловской области просит всех пострадавших от рук горе-предпринимателя, а также тех, кто знает о его возможном местонахождении в данный момент, обратиться в дежурную часть ОП № 6 УМВД России по г. Екатеринбургу (343)356-42-06.