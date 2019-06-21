21:35 | 24.06.2019

Фото: airht.info

В связи с прекращением авиасообщения между Россией и Грузией, из Екатеринбурга в Грузию с 8 июля перестанут летать самолёты. Как уточнили в пресс-службе международного аэропорта «Кольцово», будут отменены 11 еженедельных рейсов: 7 рейсов Екатеринбург-Батуми и 4 Екатеринбург-Тбилиси.



Сотрудники аэропорта также отметили, что рейсы в Батуми являются сезонными, в расписании аэропорта они появились в начале лета, а перелёты по маршруту Екатеринбург-Тбилиси осуществляются круглый год. Перевозками по этим маршрутам занимаются авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Победа».



Стоит напомнить, что указ о прекращении авиасообщения между Россией и Грузией ранее подписал президент РФ Владимир Путин.

