В интернете заблокировали 17 сайтов, продававших поддельные дипломы на Урале

20:27 | 24.06.2019

Фото: newsnn.ru

В Свердловской области выявили и закрыли сайты, где велась незаконная продажа дипломов об окончании вузов. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, всего потребовали заблокировать 17 сайтов.



Продажа документов велась свободно. Диплом мог приобрести любой желающий.



В прокуратуре также напомнили, что за подобную деятельность в России предусмотрена уголовная и административная ответственность, в зависимости от уровня значимости документа. Кроме того, свободная продажа поддельных дипломов может способствовать совершению гражданами преступлений.



Отметим, порталы, выявленные в ходе мониторинга, внесли в реестр ресурсов, содержащих информацию, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации.