В Екатеринбурге будут судить угонщика иномарок

20:01 | 24.06.2019

Фото: vgudok.com

Угонщика иномарок в Екатеринбурге могут посадить на 10 лет. Как сообщили пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 30-летнему мужчине удалось угнать два автомобиля марки Toyota и один Lexus.



Уточняется, что все кражи уральцу удалось совершить в период с мая по август 2018. Угонщик действовал не один: ему помогали сообщники. Ущерб от действий троих злоумышленников в сумме составил 4,5 млн рублей.



Добавим, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (хищение чужого имущества, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы.