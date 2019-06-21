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20:01 | 24.06.2019
Фото: vgudok.com
В Екатеринбурге будут судить угонщика иномарок
Уточняется, что все кражи уральцу удалось совершить в период с мая по август 2018. Угонщик действовал не один: ему помогали сообщники. Ущерб от действий троих злоумышленников в сумме составил 4,5 млн рублей.
Добавим, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (хищение чужого имущества, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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