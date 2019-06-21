Выпускница из екатеринбургской школы набрала 400 баллов на ЕГЭ

19:15 | 24.06.2019

Фото: konakovograd.ru

Выпускница гимназии №9 Екатеринбурга Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ. Четвертым предметом, сданным на максимальный балл, стала информатика.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что екатеринбурженка получила по 100 баллов за русский язык, профильную математику и физику.



Стоит отметить, что в регионе насчитывается около 100 выпускников, набравших максимальные баллы за ЕГЭ: 19 учеников получили сто баллов по химии, 11 по истории, 7 по литературе, 13 по профильной математике, 18 по физике, 21 по литературе, восемь по обществознанию и ещё трое — по иностранному языку.