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18:44 | 24.06.2019
В вашем тексте есть подтекст: в Екатеринбурге прошёл спектакль «Покровские ворота»
Красноярский театр драмы им. А. С. Пушкина представил свою интерпретацию произведения Леонида Зорина
В рамках проекта Федерального центра гастрольной деятельности Министерства культуры России «Большие гастроли» Красноярский театр драмы показал ряд незаурядных спектаклей, оцененных уральским зрителем по достоинству.
«Покровские ворота» – история маленькой московской коммуналки 50-х годов. Жизнь обитателей коммунального «скворечника» заполнена курьезными, романтическими и драматическими событиями. Артист Мосэстрады Аркадий Варламович Велюров, которого сыграл номинант на золотую маску как лучший актер Александр Истратьков, влюбляется в плавчиху Светлану (Яна Няньчук). Переводчица Маргарита Павловна (Наталья Горячева), живя в одной квартире с бывшим и будущим мужьями, стремится создать своего рода «тройственный союз». Прежний ее супруг Лев Евгеньевич Хоботов (Владимир Пузанов), «отставленный, но не вполне отпущенный», мечтает освободиться от опеки бывшей жены, которая весьма жестко вмешивается в его отношения с медсестрой Людочкой (Татьяна Белоброва). И лишь аспирант-историк Костик Ромин (Станислав Линецкий) ищет свою любовь и помогает соседям разобраться в житейских проблемах. Именно он способен затронуть струны души каждого из сожителей и изменить их жизнь к лучшему.
История шести непохожих, а порой и противоположных, по характеру, темпераменту, персонажей на сцене представили шесть заслуженных артистов России.
Отдельного внимания заслуживает художник-постановщик Игорь Капитанов, который выстроил декорации с невероятной точностью. В каждой сцене они сменяли друг друга как карты в колоде. Если в самом начале был представлен кабинет медсестры, то к концу, через коммуналку, каток, ЗАГС и трамвайное кольцо, зритель перенесся в больничный дворик, с которого сбегают Лев Евгеньевич Хоботов с возлюбленной Людочкой на небольшом, но настоящем мотоцикле.
«Покровские ворота» уже второй сезон в репертуаре. В прошлом году он занял первое место и стал лучшей комедией Сибири», – отмечает пресс-служба театра. И не удивительно. Потрясающая игра актеров, тонкий юмор, легкость постановки и титанический труд режиссера Олега Рыбкина – все это делает спектакль незабываемым и, в то же время, таким знакомым.
В рамках своих гастролей Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина 18 июня показал спектакль «Три дня в деревне», 20 июня - «Покровские ворота», 21 июня - «Опасные связи», 22 июня - «Тартюф или обманщик». В заключительный день, 23 июня, актёрский состав на большой сцене Свердловского Театра драмы приготовил сразу две картины – «Приключение кота Леопольда» и «Примадонны». Каждый показ собрал аншлаг и бурные овации зрителей.
Наталья Фёдорова © «Вечерние Ведомости»
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