В здании Администрации города Екатеринбурга начнёт работать новая входная группа

18:41 | 24.06.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге завершилась реконструкция новой входной группы городской администрации, входа в бывший Деловой дом, построенный по проекту архитектора И.С. Гурьева-Гурьевича в 1926-1928 годах.



В пресс-службе администрации уточнили, что ранее эту входную группу использовали для ресторана, который в прошлом году был закрыт. По словам начальника административно-хозяйственного отдела МКУ «Управление зданиями Администрации города Екатеринбурга Дениса Попова, при реконструкции специалисты старались максимально восстановить первозданный облик здания. Кроме того, вход очень удобно расположен относительно метро «Площадь 1905 года».



Добавим, новая входная группа заработает с завтрашнего дня, 25 июня.