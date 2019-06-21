Уничтожили призрака: в Екатеринбурге коммунальщики продолжают борьбу с уличным искусством

Сегодня в Екатеринбурге коммунальщики уничтожили новый объект современного искусства - изображение призрака композитора Модеста Мусоргского на стене возле здания филармонии.Объект стрит-арта появился около филармонии 20 июня, но не продержался и недели. Наши коммунальщики отличаются своей принципиальностью и борются с граффити на зданиях Екатеринбурга. В этот раз сотрудники смыли не только приведение, но и серую основу, на которой оно было изображено.Это уже вторая попытка уличного художника Ромы Инк создать памятник композитору в виде граффити. В конце марта около филармонии появился портрет Модеста Мусоргского и продержался до 10 июня. А через 10 дней появилось приведение, но ему повезло меньше, радовало горожан оно лишь 4 дня.