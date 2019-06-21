Погиб водитель: на трассе «Екатеринбург – Тюмень» произошло жуткое ДТП

Фото: E1.RU

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло сегодня, 24 июня, днём на Тюменском тракте. Около поворота на Рассоху в лобовую «сошлись» Nissan Primera и Mazda3.По словам очевидцев, водитель Nissan, не совсем адекватно двигавшийся по трассе, выскочил на встречную полосу, где и столкнулся с Mazda. После столкновения Mazda выкинуло в кювет, водитель погиб на месте.«Вилял на трассе, всех подрезал. Свидетель, который ехал за Nissan, говорит, что тот исполнял на трассе кошмар», — рассказал порталу E1.RU очевидец происшествия.«Nissan Primera двигался со стороны Екатеринбурга в сторону Каменска-Уральского, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mazda3. В результате автомобиль развернуло, Mazda улетела в кювет, 40-летний водитель погиб», — прокомментировали ДТП в региональном УГИБДД.Водителя Nissan отвезли в екатеринбургскую больницу. На данный момент движение на трассе частично ограничено