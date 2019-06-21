В Екатеринбурге на GMIS-2019 разыграют миллиард рублей среди промышленных проектов

13:13 | 24.06.2019

Фото: yandex.ru/images

На саммите производства и индустриализации в Екатеринбурге разыграют один миллиард рублей среди лучших промышленных проектов. Победителям также присвоят статус Business Priority.



Проекты представят на «питч-сессии на миллиард» в рамках GMIS-2019. В основной отбор эксперты допустят 100 проектов. Большей частью участников станут резиденты стран-организаторов. На открытом голосовании выберут 15 лучших проектов, которые позже представят на глобальном саммите индустриализации.



Согласно положению, общее время выступления одного участника не должно превышать шести минут: четыре – на представление стартапа, две – для ответов на вопросы жюри. За такое короткое время участники должны доказать государственным корпорациям и крупнейшим компаниям промышленной отрасли, что их проект достоин поддержки.



Потом уже миллиард рублей распределят между лучшими проектами.