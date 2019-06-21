Руководитель аппарата Администрации Екатеринбурга Илья Захаров приступил к исполнению обязанностей

12:48 | 24.06.2019

Фото: екатеринбург.рф

Глава города Александр Высокинский назначил на должность руководителя аппарата Администрации Екатеринбурга Илью Захарова, который уже сегодня, 24 июня, приступил к исполнению своих новых обязанностей.



Напомним, в период с 2007 года по июль 2019 Илья Захаров возглавлял Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» и неоднократно принимал участие в разработке муниципальных правовых актов, в том числе работал над проектами изменений в Устав Екатеринбурга.



Заняв должность руководителя аппарата Администрации, Илья Захаров должен будет координировать работу органов Администрации Екатеринбурга, отвечать за взаимодействие с городской Думой, Счетной палатой города и муниципальной Избирательной комиссией.