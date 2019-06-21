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21:59 | 23.06.2019
Фото: поисковой отряд «Abris»
В Свердловской области пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи
Приметы: рост 185 см., нормальное телосложение, голубые глаза, тёмные с проседью волосы. Особые приметы: варикоз ног.
В день исчезновения был одет в серую ветровку, синие джинсы и серую кофту. При себе имел серую сумку, которая надевается через плечо.
Если вы видели Вахтомова Евгения Леонидовича - сообщите об этом координатору поиска Андрею по номеру телефона +7(961)-767-17-49.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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23.06.2019
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