В Свердловской области пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

21:59 | 23.06.2019

Фото: поисковой отряд «Abris»

В Свердловской области в садовом товариществе «Зелёный мыс» пропал 52-летний Вахтомов Евгений Леонидович. С 17 июня местонахождение мужчины неизвестно. Может нуждаться в медицинской помощи.



Приметы: рост 185 см., нормальное телосложение, голубые глаза, тёмные с проседью волосы. Особые приметы: варикоз ног.



В день исчезновения был одет в серую ветровку, синие джинсы и серую кофту. При себе имел серую сумку, которая надевается через плечо.



Если вы видели Вахтомова Евгения Леонидовича - сообщите об этом координатору поиска Андрею по номеру телефона +7(961)-767-17-49.