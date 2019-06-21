Более 50-ти ДТП с участием мотоциклистов зарегистрировано в Свердловской области с начала мотосезона

9 апреля 2019 года. Столкновение мотоцикла с автобусом. Мотоциклист погиб.

19 мая 2019 года. Столкновение мотоцикла с автомобилем. Воитель и пассажир мотоцикла в реанимации.

29 мая 2019 года. Столкновение мотоцикла с автомобилем. Мотоциклист погиб.

8 июня 2019 года. Столкновение мотоцикла с дорожным ограждением. 8 июня 2019 года. Мотоциклист погиб.

18 июня 2019 года. Несовершеннолетний мотоциклист не справился с управлением. Мотоциклист отправлен в реанимацию в состоянии комы.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, с начала мотосезона-2019 в Свердловской области зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием мотоциклистов, в которых 6 человек погибли, еще 56 получили травмы различной степени тяжести.Стоит отметить, что большая часть ДТП с участием мотоциклов произошла по вине именно их водителей. В числе нарушений совершаемых мотоциклистами, из-за которых чаще всего и происходят ДТП, фигурируют: выезд на полосу встречного движения, несоответствие скорости конкретным условиям, неподчинение сигналам регулирования, нарушение правил обгона и перестроения в автомобильном потоке.Сотрудниками Госавтоинспекции ежедневно ведется работа по выявлению и пресечению нарушений ПДД мотоциклистами. С этой категорией участников дорожного движения уже не первый год работают мотопатрули отдельного спецбатальона ДПС Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. В этом году мотопатрули работают не только в Екатеринбурге, но и выезжают в ближайшие города - Верхнюю Пышму и Полевской.С начала сезона мотопатрулями спецбатальона выявлено уже почти 200 нарушений ПДД со стороны мотоциклистов. В их числе: управление в состоянии опьянения, в том числе и повторное, за которое предусмотрена уже уголовная ответственность, управление без прав, а также водителями, лишенными права управления, нарушение правил расположения на проезжей части, не выполнение законного требования сотрудника полиции об остановке и др.Интересный факт, но зачастую именно среди водителей мотоциклов и мопедов скрываются водители, ранее лишенные права управления за допущенные грубые нарушения ПДД.