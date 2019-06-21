В Нижних Сергах бытовая драка около клуба едва не переросла в межнациональный конфликт

16:28 | 23.06.2019

В Нижних Сергах жители обсуждают события, которые произошли вечером 22 июня около одного из местных ночных клубов на улице 50 лет Октября. Тогда 40-летний местный житель повздорил с 49-летним азербайджанцем.



«Слово за слово, потолкались, повалялись на земле, оба, по предварительным данным, до этого нехило выпили. Потом приехали скорая помощь, следственный комитет, полиция», – рассказывают источники издания.



К утру стало известно, что в ходе потасовки азербайджанец умер. По данным veved.ru, в ходе вскрытия оказалось, что у погибшего, 120-килограммового уроженца Кавказа были проблемы с сердцем, и оно не выдержало.



Информация быстро разошлась по социальным сетям. Из Екатеринбурга и ближайших населенных пунктов в Нижние Серги съехались азербайджанцы, заявляя, что их «обижают», а местные начали распространять сообщения по мессенджерам о необходимости дать отпор приезжим.



«Всё по классике. Хотя инцидент начался исключительно из личной неприязни. Сейчас пытаются это все переформатировать в некий межнациональный конфликт, хотя, как обычно, все произошло по «синьке». Типичная драка. Идеальный вариант – успокоиться обеим сторонам и дать следствию во всем детально разобраться», – прокомментировал ситуацию источник.



Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых по данному факту заявил, на место драки был направлен наряд территориального ОВД, который обнаружил тело мужчины. Из Екатеринбурга в Нижние Серги для оказания помощи в установлении обстоятельств гибели мужчины выехали заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Свердловской области подполковник Александр Бутаков и группа сыщиков Управления уголовного розыска.



«И умерший, и второй мужчина ранее не судимы. Оперуполномоченные выяснили, что между мужчинами на почве личной неприязни произошёл конфликт, в ходе которого оба получили телесные повреждения. В настоящее время нашими коллегами из регионального Следственного комитета устанавливаются очевидцы, ведется тщательное разбирательство», - отметил полковник Горелых.



В Следственном комитете по Свердловской области подтвердили, что согласно результатам вскрытия тела умершего, проведённого судебным медицинским экспертом, причиной смерти явилось сердечное заболевание, а не какие-либо действия со стороны постороннего лица. Также предварительно установлено, что конфликт произошёл между умершим и другим мужчиной на бытовой почве. По результатам проверки органами Следственного комитета будет установлена объективная картина произошедшего.