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15:38 | 23.06.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники МЧС по Свердловской области устроили рейд по ветхим домам

Свердловские спасатели вышли в рейд по ветхим домам в посёлке Станционный (Полевской). Здания в населенном пункте находятся в зоне повышенного риска - в случае пожара огонь моментально распространится по деревянным конструкциям.

В результате проверок сотрудниками МЧС было обнаружено множество нарушений. Также спасатели обнаружили, что проводка в домах не рассчитана на серьезную нагрузку.

«Основными нарушениями при эксплуатации отопительных печей являются наличие трещин, повреждений дымоходов, отсутствие предтопочного листа или несоблюдение его размеров, размещение вблизи топящейся печи горючих предметов. В числе наиболее распространенных причин возгораний - нарушение правил эксплуатации электрооборудования, печей, неосторожность при обращении с огнём. Поэтому очень важно жителям помнить об ответственности не только за свою жизнь и имущество, но и за тех людей, которые проживают рядом» - прокомментировала Светлана Вышегородцева инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы гг.Ревды, Дегтярска и Полевского.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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