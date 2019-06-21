Ночью в Екатеринбурге в ЦПКиО им. Маяковского произошёл пожар. Сгорела конюшня

Фото: ИА «Ночные новости», E1.RU

Прошедшей ночью в Екатеринбурге в ЦПКиО им. Маяковского загорелась площадка пейнтбольного клуба «Nextball».По словам очевидцев, огонь, перекидываясь с одного деревянного укрытия на площадке клуба на другое, в итоге, перекинулся на лес.«Полигон для пейнтбола горит, на лес уже огонь перешел. Площадь 500 «квадратов» точно. Все выгорело, уже в основном лес горит», — передаёт слова очевидца портал E1.RU. очевидец.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании на улице Мичурина в Екатеринбурге поступило в 02:58. К месту пожара выехали 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Спустя час, в 01:53 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 04:41.Из сообщения на сайте ГУ МЧС следует, что в результате пожара сгорела конюшня на территории Центрального парка культуры и отдыха. Животных в строении не было. Площадь пожара составила 50 кв. м. О других сгоревших сооружениях, горевшем лесе и пейнтбольном клубе, в сообщении не говорится.Однако как видно на фотографиях сделанных ИА «Ночные новости» и очевидцами, лес действительно горел, а площадь возгорания была значительно больше 50 кв. м. Кроме того очагов пожара было несколько.