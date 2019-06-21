Новости дня
12:43 | 23.06.2019
Фото: Red Bull Reign
Отборочный этап стритбольного турнира 3 на 3 Red Bull Reign прошёл в Екатеринбурге
Среди мужчин второй год подряд сильнейшими оказались «Dirty guys». Ранее они также обыгрывали соперников на национальном финале в 2018 году и становились третьими в США на турнире Red Bull Reign World Final. Среди женщин лидировала команда «ММК», которая в финале обыграла команду «Прорыв» со счетом 11:10.
Отборочные этапы, кроме Екатеринбурга, прошли также в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Нижнем Новгороде и Перми.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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