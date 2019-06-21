Отборочный этап стритбольного турнира 3 на 3 Red Bull Reign прошёл в Екатеринбурге

Накануне, 23 июня, в Екатеринбурге в парке Павлика Морозова состоялся отборочный этап международного турнира по стритболу 3 на 3 Red Bull Reign. Игры длились по десять минут с ограничением в 21 очко.Среди мужчин второй год подряд сильнейшими оказались «Dirty guys». Ранее они также обыгрывали соперников на национальном финале в 2018 году и становились третьими в США на турнире Red Bull Reign World Final. Среди женщин лидировала команда «ММК», которая в финале обыграла команду «Прорыв» со счетом 11:10.Отборочные этапы, кроме Екатеринбурга, прошли также в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Нижнем Новгороде и Перми.