В Нижнем Тагиле мужчина погиб от удара электрическим током

11:32 | 23.06.2019

Днём 22 июня в Нижнем Тагиле на территории заброшенной воинской части расположенной на улице Фрунзе от удара электрическим током погиб мужчина. Об этом сообщает издание «Между строк».



По данным издания, погибший выпивал со своими знакомыми. После того как у друзей закончилось спиртное, мужчина ушёл, пообещав вернуться с добавкой. По неофициальной информации, он отправился на территорию заброшенной воинской части на улице Фрунзе, где попытался демонтировать медные части трансформаторов. К несчастью для него трансформаторы оказались под напряжением, и мужчина получил смертельный удар током.



Известно, что погибший не являлся жителем Нижнего Тагила, в город приехал недавно и не имел постоянного места жительства и работы.