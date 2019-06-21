Три человека погибли в жёстком ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень

Вечером 22 июня, около 21:00, на 59-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошло смертельное ДТП. В результате столкновения Toyota Corolla и грузовика Iveko погибли три человека.По данным отделения пропаганды УГИБДД по Свердловской области, легковой автомобиль выехал на полосу для встречного движения, где и произошло столкновение с грузовиком.«Как пояснил после ДТП водитель грузового автомобиля, водитель Toyota Corolla неожиданно для него выехал на полосу встречного движения. Сотрудники Госавтоинспекции выехали на место. Устанавливают причины и обстоятельства происшествия», — прокомментировали происшествие в отделении пропаганды УГИБДД региона.Результатом страшной аварии стала гибель водителя автомобиля Toyota Corolla и двух мужчин – пассажиров. Все трое скончались на месте ДТП ещё до прибытия медиков.Для того чтобы достать тела из искорёженного автомобиля, сотрудникам МЧС пришлось разрезать легковушку.