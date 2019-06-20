Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


16:45 | 22.06.2019

Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» соцсеть «ВКонтакте»

В Екатеринбурге горят склады на Сортировке

В Екатеринбурге в районе улицы Труда за рынком «Таганский Ряд» днем 22 июня произошел пожар. По предварительным данным, возгорание произошло в производственно-складском комплексе.

В Екатеринбурге горят склады на Сортировке

В Екатеринбурге горят склады на Сортировке

В Екатеринбурге горят склады на Сортировке

В Екатеринбурге горят склады на Сортировке

Горожане отмечают, что дым видно из многих районов города.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на улице Труда горит производственное здание. Площадь пожара составляет 500 кв.м.

«По предварительным данным, горит цех лако-красочных материалов. Быстрому распространению огня способствует большая горючая загрузка здания. Кроме того, в цехе находились газовые баллоны, под воздействием высокой температуры произошли хлопки двух баллонов, что также способствовало увеличению площади горения. Сейчас развернут оперативный штаб. Принимаются все меры по тушению», — прокомментировала ЧП руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Наталья Зырянова.

В Екатеринбурге горят склады на Сортировке

В Екатеринбурге горят склады на Сортировке

В Екатеринбурге горят склады на Сортировке

В Екатеринбурге горят склады на Сортировке

В Екатеринбурге горят склады на СортировкеФото: ГУ МЧС по Свердловской области

В тушении пожара задействованы 17 единиц техники и более 50 сотрудников МЧС. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из производственного здания самостоятельно эвакуировались 18 сотрудников предприятия. В настоящий момент информации о пострадавших нет.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:45 | 22.06.2019
В Екатеринбурге горят склады на Сортировке

16:28 | 22.06.2019
Поиски идут с апреля: в Екатеринбурге пропал несовершеннолетний

15:55 | 22.06.2019
В Нейво-Рудянке сгорел частный жилой дом

14:03 | 22.06.2019
Инспекторы свердловской рыбоохраны задержали мужчину, поймавшего двух толстолобиков

13:13 | 22.06.2019
МУП «Екатеринбургэнерго» судится с операторами связи из-за кабеля на улице Вайнера

13:00 | 22.06.2019
В Екатеринбурге неизвестный на полной скорости влетел в остановку и скрылся с места ДТП

11:58 | 22.06.2019
Председатель избиркома Екатеринбурга Илья Захаров ушёл в отставку

09:16 | 22.06.2019
Сегодня рано утром в коллективном саду в Ревде загорелась баня

09:00 | 22.06.2019
Может нуждаться в медицинской помощи: в Первоуральске разыскивают мужчину

08:45 | 22.06.2019
Водитель чудом остался жив: ночью в центре Екатеринбурга произошло страшное ДТП

21.06.2019

21:32 | 21.06.2019
В Екатеринбурге в квартире на Куйбышева загорелся балкон

20:10 | 21.06.2019
Депутат Госдумы принял участие в памятных мероприятиях в Челябинске

19:57 | 21.06.2019
«Это потрясающий день»: в Екатеринбурге ветераны приняли участие в путешествии на яхтах и катерах

18:53 | 21.06.2019
Дорого-богато: в составе уральского «Автомобилиста» вновь звёздное пополнение

18:29 | 21.06.2019
В Екатеринбурге уже несколько дней разыскивают мужчину

18:05 | 21.06.2019
Пермские управляющие компании могут подключиться к сервису «Управляем вместе»

17:58 | 21.06.2019
Игорь Сапко: При реализации нацпроектов нужна консолидированная работа всех уровней власти

17:51 | 21.06.2019
ЕГЭ в Прикамье на 100 баллов сдали уже почти 100 выпускников

17:43 | 21.06.2019
Евгений Куйвашев высоко оценил уровень подготовки Нижнего Тагила к юбилею города

17:36 | 21.06.2019
В Перми отметят День молодежи

17:27 | 21.06.2019
Стало известно время начала строительства Ледовой арены в Екатеринбурге

17:23 | 21.06.2019
Пермскому краю до 2021 года потребуется 85 млрд рублей для реализации нацпроектов

17:15 | 21.06.2019
Представитель свердловского СКР принял участие в выездном заседании комиссии по делам несовершеннолетних

17:06 | 21.06.2019
Телефонные мошенники «развели» жительницу Екатеринбурга на полмиллиона рублей, представившись службой безопасности Сбербанка

комментариев: 1

17:04 | 21.06.2019
Пермские кулинары защитят честь региона на всероссийском конкурсе Chef a la Russe

16:53 | 21.06.2019
Мусульмане восстановят старинный особняк в центре Екатеринбурга

16:52 | 21.06.2019
В Перми начинается регистрация карт МИР в качестве льготных проездных

16:32 | 21.06.2019
Свердловских предпринимателей предупредили о мошенниках

16:25 | 21.06.2019
Минсельхоз России выделит Курганской ГСХА 200 млн рублей на антикризисные меры

16:24 | 21.06.2019
Энергетики «Т Плюс» проверят надежность теплосетей в трех районах Перми

16:18 | 21.06.2019
Депутат гордумы предлагает сформировать список ключевых показателей для Высокинского

15:59 | 21.06.2019
Зауральские полицейские задержали «черного лесоруба»

15:53 | 21.06.2019
«Машина вышла из строя»: свердловские полицейские помогли туристам из Германии

15:34 | 21.06.2019
Буйный посетитель ночного клуба в Кургане поплатился за оскорбление полицейского

15:28 | 21.06.2019
Спикера свердловского Заксобрания попросили разобраться с состоянием дорог в Камышлове

15:23 | 21.06.2019
Теодор Курентзис покидает Пермский оперный





Мы в соцсетях



Архив
«    Июнь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


 