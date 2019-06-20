В Екатеринбурге горят склады на Сортировке

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в районе улицы Труда за рынком «Таганский Ряд» днем 22 июня произошел пожар. По предварительным данным, возгорание произошло в производственно-складском комплексе.Горожане отмечают, что дым видно из многих районов города.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на улице Труда горит производственное здание. Площадь пожара составляет 500 кв.м.«По предварительным данным, горит цех лако-красочных материалов. Быстрому распространению огня способствует большая горючая загрузка здания. Кроме того, в цехе находились газовые баллоны, под воздействием высокой температуры произошли хлопки двух баллонов, что также способствовало увеличению площади горения. Сейчас развернут оперативный штаб. Принимаются все меры по тушению», — прокомментировала ЧП руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Наталья Зырянова.В тушении пожара задействованы 17 единиц техники и более 50 сотрудников МЧС. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из производственного здания самостоятельно эвакуировались 18 сотрудников предприятия. В настоящий момент информации о пострадавших нет.