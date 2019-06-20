Поиски идут с апреля: в Екатеринбурге пропал несовершеннолетний

16:28 | 22.06.2019

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге разыскивают 17-летнего Горнова Александра Сергеевича. Молодой человек не выходит на связь с апреля.



Приметы: рост 180 см., среднее телосложение, короткие светлые с рыжеватым оттенком волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в спортивные брюки синего цвета, синее поло и синие кроссовки.



Если вы владеете информацией о примерном местонахождении молодого человека - сообщите об этом координатору поиска Владиславу по номеру телефона +7 (999) 55-98-687.