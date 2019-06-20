В Нейво-Рудянке сгорел частный жилой дом

15:55 | 22.06.2019

Фото: МЧС России

В Свердловской области в посёлке Нейво-Рудянка на улице Пономарева сегодня утром, около 05:30, произошло возгорание в одном из частных жилых домов. Из здания до прибытия спасателей эвакуировались четыре человека - трое детей и один взрослый.



Пожар распространился на площади 195 квадратных метров. В результате произошедшего полностью сгорели надворные постройки, повреждена кровля и домашнее имущество в доме.



На месте происшествия работали четыре единицы техники и 13 человек личного состава. Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших нет.