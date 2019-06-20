Инспекторы свердловской рыбоохраны задержали мужчину, поймавшего двух толстолобиков

14:03 | 22.06.2019

Фото: пресс-служба Рыбоохраны Свердловской области

На Рефтинском водохранилище инспекторы рыбоохраны задержали мужчину, который незаконно ловил толстолобиков.



Как сообщает пресс-служба Рыбоохраны Свердловской области, в р-не нового сброса в период нереста инспекторы заметили гражданина, плывущего на весельной железной лодке. Еще на подходе к месту швартовки лодки, мужчине предложили остановиться, на что тот не отреагировал и, сев в автомобиль, скрылся.



В лодке находились термос, сумка с продуктами, нож, удочка для ловли сома, два удилища с катушками, оборудованные крючками для багрения, а также пропиленовый мешок с двумя толстолобиками. Хозяин лодки долгое время отсутствовал, однако решился, подошел и признался в незаконной добыче толстолобика.



Полиция г. Асбеста по данному факту проводит проверку.