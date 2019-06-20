МУП «Екатеринбургэнерго» судится с операторами связи из-за кабеля на улице Вайнера

13:13 | 22.06.2019

Фото: Вести-Урал

В Екатеринбурге структуры администрации Екатеринбурга пытаются взыскать солидные суммы с операторов связи, которые пользуются канализационными тоннелями для размещения кабелей. МУП «Екатеринбургэнерго» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковыми заявлениями к семи компаниям, пытаясь взыскать задолженность. Однако сама схема начисления платы за пользование подземной инфраструктурой вызывает ряд вопросов.



В числе ответчиков как федеральные, так и региональные компании. Например, с ПАО «Ростелеком» МУП намерен взыскать 1,5 млн.рублей , с ООО «Нэт бай нэт холдинг» 13,5 миллионов, с ООО «Компания» Эрланг» 1,3 млн.



Как следует из искового заявления МУП, в коммуникационных тоннелях на улице Вайнера от дома №64а до проспекта Ленина и в микрорайоне Ботаника, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием, операторы связи размещали свои сети электросвязи. Теперь «Екатеринбургэнерго» в судебном порядке пытается взыскать денежные средства задним числом за 2016-2018 гг., а также проценты.



По мнению операторов связи, позиция МУП «Екатеринбургэнерго» выглядит несколько странной.



«Муниципальное предприятие утвердило тариф в конце 2018 года, но по неизвестным причинам считает, что он должен действовать и на прошлые периоды, что является, по сути, злоупотреблением правом. Кроме этого, МУП является монополистом, в связи с чем оно должно экономически обосновать тариф. Не исключено, что в ходе рассмотрения дела будет заявлено ходатайство о привлечении в качестве третьего лица Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области», – сообщает пресс-служба Уральской ассоциации операторов связи.