В Екатеринбурге неизвестный на полной скорости влетел в остановку и скрылся с места ДТП

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Суходольская водитель на чёрной Lada Vesta на большой скорости влетел в остановочный комплекс, после чего, сняв номера и закрыв автомобиль, скрылся с места происшествия.От сильного удара остановка общественного транспорта просто ралетелась. Автомобиль также получил серьёзные повреждения.Как сообщили местные жители, в машине они видели детские игрушки.По данным ГИБДД, в результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.