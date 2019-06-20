Председатель избиркома Екатеринбурга Илья Захаров ушёл в отставку

Глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров ушёл в отставку. Соответствующее решение зафиксировано в постановлении избирательной комиссии.Ещё в середине июня стало известно, что Илья Захаров возглавит аппарат администрации. К новым обязанностям он приступит уже в скором времени.Кто станет новым главой избиркома Екатеринбурга ещё не ясно, временно исполняющим обязанности назначен заместитель председателя избиркома Руслан Дворецкий.