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08:45 | 22.06.2019

Фото: Е1.RU

Водитель чудом остался жив: ночью в центре Екатеринбурга произошло страшное ДТП

Сегодня, 22 июня, ночью в Екатеринбурге на улице Ленина произошло страшное ДТП: легковушка на большой скорости вылетела с трассы, перелетела через живую изгородь, врезалась в дерево и перевернулась на бок.

На место аварии незамедлительно прибыли врачи «скорой помощи» и сотрудники МЧС. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Все обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются. В результате аварии водитель не пострадал. Автомобиль получил серьёзные повреждения, однако возгорания не произошло.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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