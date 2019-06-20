Водитель чудом остался жив: ночью в центре Екатеринбурга произошло страшное ДТП

08:45 | 22.06.2019

Фото: Е1.RU

Сегодня, 22 июня, ночью в Екатеринбурге на улице Ленина произошло страшное ДТП: легковушка на большой скорости вылетела с трассы, перелетела через живую изгородь, врезалась в дерево и перевернулась на бок.



На место аварии незамедлительно прибыли врачи «скорой помощи» и сотрудники МЧС. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.



Все обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются. В результате аварии водитель не пострадал. Автомобиль получил серьёзные повреждения, однако возгорания не произошло.