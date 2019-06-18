В Екатеринбурге в квартире на Куйбышева загорелся балкон

21:32 | 21.06.2019

Фото: МК-Урал

В пятницу днём, около 17:00, в Екатеринбурге на улице Куйбышева в жилом девятиэтажном доме произошло возгорание на балконе в одной из квартир. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Также в сообщении указано, что к месту происшествия незамедлительно прибыли три единицы техники и девять человек личного состава. Огонь смогли потушить местные жители до прибытия пожарно-спасательного подразделения.



В результате возгорания никто не пострадал. Причины произошедшего не уточняются.