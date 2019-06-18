Дорого-богато: в составе уральского «Автомобилиста» вновь звёздное пополнение

18:53 | 21.06.2019

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» подписал годовой контракт с 27-летним легионером Бруксом Мацеком. Немец канадского происхождения способен играть на позициях центрального и крайнего нападающего.



Мацек является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в составе сборной Германии. В семи играх на турнире в Пхёнчхане хоккеист забросил две шайбы и осуществил две результативные передачи. Также игрок является участником двух чемпионатов мира.



Прошлый сезон Брукс провел в АХЛ в составе команды «Чикаго Вулвз». В 81 матче он набрал 66 (31+35) очков, включая три шайбы в финальной серии AHL за Кубок Колдера. На драфте НХЛ в 2010 году был выбран в шестом раунде клубом Detroit Red Wings.