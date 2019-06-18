В Екатеринбурге уже несколько дней разыскивают мужчину

18:29 | 21.06.2019

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге пропал 34-летний Гребенцов Иван Васильевич.

С 17 июня местонахождение мужчины неизвестно. Об этом сообщает поисковой отряд «Прорыв».



Приметы: рост 170 см., худощавое телосложение, светло-каштановые волосы - стрижка короткая, карие глаза. Особые приметы: нет половины фаланги на левой руке на мизинце. Заикается.



На момент пропажи мужчина был одет в светло-синие джинсы, тёмно-серые сандали на липе и серую куртку с вязанными рукавами.



Если вы владеете информацией о примерном место нахождении Гребенцова Ивана Васильевича - сообщите об этом координатору поиска Владиславу по номеру телефона +79995598687.