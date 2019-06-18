Евгений Куйвашев высоко оценил уровень подготовки Нижнего Тагила к юбилею города

17:43 | 21.06.2019

Фото: ntagil.bezformata.com

В резиденции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева состоялось заседание по вопросам подготовки к празднованию 300-летия Нижнего Тагила.



Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев доложил о степени подготовки к празднику. Помимо яркой программы администрация города хочет провести ряд важных реформ, направленных на улучшение экологической обстановки в городе, достроить школу № 100 и детские сады. Мэр также доложил губернатору о работе над концессией по воде, о подписании соглашения по сортировке и утилизации ТКО. Глава города рассказал о реализации проекта БКАД, реконструкции парков. В настоящий момент завершено проектирование легкоатлетического манежа и моста через Тагильский пруд.



Евгений Куйвашев все идеи администрации Нижнего Тагила поддержал, отчет одобрил, а также обратил внимание на необходимость развития