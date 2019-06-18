Телефонные мошенники «развели» жительницу Екатеринбурга на полмиллиона рублей, представившись службой безопасности Сбербанка

17:06 | 21.06.2019

Жительница Екатеринбурга Ольга стала жертвой банковских мошенников, лишившись более полумиллиона рублей. В полиции, куда она обратилась, заявили, что она не единственная потерпевшая.



14 июня на сотовый телефон Ольги поступил звонок с московского номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк», заявив, что с карты клиентки через сервис «Сбербанк.Онлайн» происходят попытки списания денежных средств в крупном размере и необходимо срочно снять наличные в ближайшем банкомате.



Ольга сняла с карты все 524 тысячи рублей, после чего звонивший ей мужчина заявил, что специально для неё создана специальная банковская ячейка, куда необходимо положить деньги – якобы уже на следующий день, после устранения всех технических проблем средства будут возвращены обратно. Как выяснится позже, ячейка оказалась обычным электронным кошельком, созданном в сервисе «Яндекс. Деньги».



Все это время, пока Ольга снимала и перечисляла деньги, она разговаривала с сотрудником службы безопасности банка – на самом деле, обычным мошенником, который сумел грамотно развести женщину. По словам Ольги, она поверила в сказанное по телефону, потому что звонивший знал все её персональные данные.



«У них была моя серия паспорта, регистрация, они знали, в каком отделении я обслуживаюсь, им даже были известны все мои транзакции, все покупки, которые я делала по кредитной карте. Говорили очень убедительно, используя банковские термины, даже соединяли меня со службой безопасности Альфа-банка, где я тоже обслуживаюсь. Сейчас я понимаю, что все это была «разводка», на которую я «купилась» под психологическим воздействием, каким-то гипнозом, будучи в состоянии паники, – говорит Ольга.



По словам девушки, её счет был застрахован, в том числе на случай мошеннических действий, но страховка закончилась 13 июня, а уже на следующий день ей позвонили телефонные «разводилы».



Она обратилась за помощью в «Яндекс» с просьбой заблокировать счет, выслала им чеки о зачислении средств, но ей заявили, что заблокировать электронный кошелек может только его владелец, посоветовав обратиться в полицию, чтобы уже правоохранители в рамках доследственной проверки направили им запрос.



15 июня Ольга написала заявление в отдел полиции №8, где дежурный ей сказал, что таких потерпевших много, с намеком на то, что можно попрощаться с деньгами. Приехав в ОП №8 в понедельник, 17 июня, она выяснила, что заявление еще никому не расписали, после чего сходила на прием к начальнику отдела уголовного розыска, который её внимательно выслушал. В результате оперуполномоченный выслал запрос в Яндекс 18 июня, и теперь необходимо дождаться 10 дней для получения ответа.



«В полиции мне сказали, что таким мошенничеством, как правило, занимаются заключенные, которые отбывают наказание в колониях. С февраля 2019 года количество таких случаев кратно увеличилось, недавно в ОП №8 по аналогичному факту поступило заявление о хищении 250 тысяч рублей. То есть с наличными ходить опасно – ограбят, хранить на карте, как выясняется, тоже, никто не застрахован, хотя понятно, что я несколько сама «повелась». Сейчас я также обратилась к юристам за помощью. У меня собака, ребенок, я осталась без денег. Из 524 тысяч моих было 100 тысяч, остальные – кредитные», – рассказала Ольга.