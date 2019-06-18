Мусульмане восстановят старинный особняк в центре Екатеринбурга

16:53 | 21.06.2019

Фото: 1723.ru

Как сообщается на государственной историко-культурной экспертизе, опубликованной на сайте управления госохраны объектов культурного наследия региона, региональное духовное управление мусульман Свердловской области восстановит из руин исторический особняк статского советника Ф. Л. Миллера. Это строение находится на Шейнкмана, 18.



В проекте подробно прописано, как здание можно реставрировать и приспособить под административное помещение. На первом этаже планируется сделать основной вход через тамбур, вестибюль с постом охраны и гардеробом, административные помещения, санузлы, электрощитовую и лестницу. На втором этаже — административные помещения, комнату отдыха для персонала, санузел, эвакуационную лестницу.



Здание мусульманам придется восстановить практически из руин: сейчас от у особняка, фактически, есть только наружные стены.



Когда управление планирует начать работы и во сколько они обойдутся, пока неизвестно.