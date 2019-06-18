Депутат гордумы предлагает сформировать список ключевых показателей для Высокинского

16:18 | 21.06.2019

Фото: 86.rodina.news

Председатель комиссии по местному самоуправлению Екатеринбургской гордумы Алексей Вихарев выступил с предложением сформировать список ключевых показателей (KPI) для Александра Высокинского и его управленческой команды. Эти данные помогут давать ежегодную оценку работе мэра.



Алексей Вихарев рассказывает следующее: «Действующая структура ежегодного отчета мэра Екатенрибурга является неэффективной. Каждый депутат при оценке работы мэра руководствуется субъективным мнением. Поэтому конфликты при обсуждении работы мэра неизбежны».



Основным показателем в концепции Вихарева являются данные, взятые из Стратегического плана развития столицы Урала, разработанного до 2030 года, поскольку они наиболее точно отражают показатели уровня жизни екатеринбуржцев, их благосостояние и уровень развития Екатеринбурга.

