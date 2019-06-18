В Екатеринбурге уволили главу поисково-спасательного отряда

10:42 | 21.06.2019

Фото: newizv.ru

Начальника Уральского поисково-спасательного отряда Анатолия Иотова лишили должности.



По словам Иотова, причиной увольнения стало то, что мужчина не прошёл испытательный срок. Сейчас он обдумывает, стоит ли оспаривать решение руководства.



Напомним, 30 мая около 50 сотрудников Уральского регионального поисково-спасательного отряда приехали к зданию управления МЧС региона и заявили о несогласии с увольнением Иотова. Мужчина стал первым руководителем службы, которого выбрали сотрудники, а не поставило руководство. После назначения Иотов несколько раз получал взыскания.