Убийца 10-летней девочки из Каменска-Уральского получит пожизненный срок

09:50 | 21.06.2019

Фото: ridus.ru

В Челябинске поймали мужчину, который изнасиловал и убил 10-летнюю девочку из Каменска-Уральского. Однако это не единственное преступление, которое он совершил.



По версии следствия, 11 сентября ранее неоднократно судимый житель Курганской области распивал спиртные напитки в квартире в Каменске-Уральском с хозяином жилплощади. В завершение застолья владелец квартиры попросил гостя уйти, тогда обвиняемый нанес ему не менее трех ударов газовым ключом по голове и похитил 19 тысяч рублей. Кроме того, обвиняемый изнасиловал 10-летнюю дочь сожительницы пострадавшего, после чего убил ее.



До этого 17 августа в Екатеринбурге, в квартире на улице Сортировочной он нанес не менее 11 ударов молотком и топором хозяйке этой квартиры, отчего женщина скончалась. После этого задержанный похитил имущество убитой на сумму в 13 тысяч рублей. Через несколько дней мужчина украл фартук с деньгами у продавца овощей и фруктов в Челябинске.



В сентябре 2018 года обвиняемый, вооружившись газовым (разводным) ключом, напал на продавцов двух торговых павильонов в Челябинске. Он нанес потерпевшим травмы головы и похитил выручку на общую сумму в 48 тысяч рублей.



Сейчас мужчину поймали, он ожидает приговора. Ему грозит пожизненное лишение свободы.