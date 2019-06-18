Бывший глава сети алкомаркетов «Магнум» замуровал дверь в квартиру, которую хотят забрать за долги

09:34 | 21.06.2019

Фото: photobg.ru

Уральский бизнесмен Григорий Савинов проходит процедуру банкротства из-за долгов в 28 миллионов рублей. В счет погашения долга квартиру на улице Хохрякова, в центре Екатеринбурга, но, видимо, не хотел смириться с положением вещей и замуровал вход в неё кирпичами.



Савинов хотел запретить новым владельцам пользоваться квартирой, но в суде ему в этом отказали. Тогда он решил просто не отдавать ключи. Когда новые хозяева прибыли в квартиру с приставами и вскрыли замок, выяснилось, что мужчина также замуровал дверной проем: за дверью была свежая кирпичная кладка.



Рабочие быстро разобрали кладку.



Напомним, дело о банкротстве Савинова было заведено в 2011 году. После этого сеть алкомаркетов «Магнум» стала принадлежать Илье Борзенкову, который в 2018 году продал ее челябинцам.



Сейчас Савинов бизнесом не занимается.