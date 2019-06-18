Екатеринбурженка набрала 300 баллов по ЕГЭ

21:35 | 20.06.2019

Фото: obltv.ru





Впервые в Екатеринбурге выпускница набрала 300 баллов по ЕГЭ. Как сообщили в Департаменте образования городской Администрации, ученица гимназии № 9 Верх-Исетского района Екатеринбурга Анастасия Пределина набрала максимальное количество баллов по трём предметам: русскому языку, профильной математике и физике.



Отмечается, что Анастасия не единственная в городе выпускница, сдавшая несколько предметов на высочайший балл. Выпускница лицея № 180 «Полифорум» Чкаловского района Екатеринбурга Олеся Субботина сумела набрать 100 баллов за математику и русский язык.



Добавим, что в уральской столице на данный момент зафиксировано 34 100-бальных результата по ЕГЭ, среди них выпускник 11-х классов. Окончательные результаты за экзамены будут известны 15 июля.