Юбилейный Венский фестиваль кино в Екатеринбурге продлится почти месяц

19:59 | 20.06.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Традиционный Венский фестиваль в Екатеринбурге в этом году продлится 25 дней, с 3 по 27 июля, соответствующее постановление подписал глава уральской столицы Александр Высокинский. Как сообщили в городской администрации, во время юбилейного фестиваля зрители смогут увидеть лучшие музыкальные фильмы Европы.



Каждый день с 3 по 27 июля на площади возле Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина с 20:00 горожанам будут показывать кинофильмы с записью шедевров мировой классической и современной музыки.



В день открытия зрители увидят живой концерт ансамбля «Яношка» из Вены, также ожидается визит посла Австрии в Российской Федерации и участие директора УГМК-Холдинга, почётного консула Австрийской Республики Андрея Козицына. Закроется фестиваль Dj-парадом.



Добавим, программа фестиваля представлена на сайте www.vmff.ru.