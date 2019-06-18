Екатеринбург стал одним из лучших городов для пеших прогулок

19:12 | 20.06.2019

Фото: екатеринбург.рф

Екатеринбург занял третье место в рейтинге лучших городов России для пеших летних прогулок.



Согласно данным аналитического агентства «ТурСтат», за уральскую столицу проголосовали 15% опрошенных. Первое место в опросе на тему: «Где лучше всего гулять пешком по улицам города в парках?» взяла Москва, за нее отдали голоса 32% респондентов. На втором месте оказался Санкт-Петербург – 23%. За Нижний Новгород проголосовали 10%, за Казань – 7%.



Стоит напомнить, что вчера, 19 июня, отмечался Международный день прогулок, направленный на популяризацию здорового образа жизни и такого способа отдыха и снятия напряжения, как пешая ходьба.