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19:12 | 20.06.2019
Фото: екатеринбург.рф
Екатеринбург стал одним из лучших городов для пеших прогулок
Согласно данным аналитического агентства «ТурСтат», за уральскую столицу проголосовали 15% опрошенных. Первое место в опросе на тему: «Где лучше всего гулять пешком по улицам города в парках?» взяла Москва, за нее отдали голоса 32% респондентов. На втором месте оказался Санкт-Петербург – 23%. За Нижний Новгород проголосовали 10%, за Казань – 7%.
Стоит напомнить, что вчера, 19 июня, отмечался Международный день прогулок, направленный на популяризацию здорового образа жизни и такого способа отдыха и снятия напряжения, как пешая ходьба.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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