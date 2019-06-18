В Екатеринбурге прошёл вечер, посвящённый Дню работника текстильной и лёгкой промышленности

18:43 | 20.06.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Сегодня, 20 июня, в уральской столице прошёл торжественный вечер, посвящённый Дню работника текстильной промышленности, об этом сообщили в Администрации города Екатеринбурга.



Мероприятие прошло в здании Центральной гостиницы. Чтобы поздравить работников, на праздник пришли министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин и заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.



Игорь Володин похвалил сотрудников предприятий за рост качества продукции, а Владимир Боликов отметил, что за 2018 год предприятиями было отгружено продукции почти на 4,5 млрд рублей, прирост составляет более 44%, что является высоким показателем развития легкой промышленности в городе.



Отметим, во время мероприятия выдающимся представителям отрасли вручили Грамоты, Благодарности и Благодарственные письма Администрации города Екатеринбурга, Екатеринбургской городской думы, министерства промышленности и науки Свердловской области.