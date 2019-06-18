Будет вдумчивая, поэтапная работа: глава Екатеринбурга рассказал о будущем павильонов и киосков в городе

18:22 | 20.06.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о перспективах нестационарной торговли. Как сообщают в пресс-службе городской администрации, глава города уточнил, что это должна быть вдумчивая, поэтапная работа с введением новой транспортной схемы и последующим благоустройством.



По словам мэра, эта работа будет проведена до 2023 года. Высокинский подчеркнул, что она подразумевает опросы горожан, диалоги с экспертами и предпринимателями, которые занимаются нестационарными объектами. Мэр пообещал, что павильоны и киоски останутся в уральской столице, и возможно даже появятся в больших количествах там, где они востребованы. Кроме того, во время работ по размещению точек нестационарной торговли будут учитывать внешний облик города. На остановках обустроят комфортные и удобные павильоны, где горожане смогут греться, ожидая транспорт. Также в городе останутся точки общественного питания и продажи кофе.



Добавим, по словам главы города, работа с распределением объектов нестационарной торговли будет вестись еженедельно, в формате заседания рабочих групп.