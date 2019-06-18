Число предприятий-банкротов в Свердловской области продолжает расти

17:37 | 20.06.2019

Фото: gipermed.info

На Среднем Урале за первый квартал 2019 года суды признали банкротами 129 предприятий. Отмечается, что по России Свердловская область заняла четвертое место по числу организаций-банкротов. Первые места в этом рейтинге занимают Москва, Московская область и Санкт-Петербург.



При том, что Средний Урал занимает только четвертое место, интенсивность банкротств юридических лиц здесь самая высокая по стране: за I квартал она составила 0,08%.



С начала года банкротами были признаны АО «Тагилбанк», ООО «Уралдорстрой», МУП «Каменская сетевая компания», ООО «Уральский горнолыжный центр» и ряд крупных компаний.