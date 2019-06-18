Проход к Метеогорке в Екатеринбурге закрыли забором

Первым обратил на это внимание екатеринбургский общественник и политолог Дмитрий Москвин. Фотографию забора он разместил в своем телеграм-канале «Коренной екатеринбуржец».Москвин пишет следующее:«Метеогорка, бывшая Обсерваторская. Традиционное место обзора центра города с возвышения. Прекрасный вид, красивые закаты. Сюда ходили поколениями. Архитекторами был спланирован лестничный подъем к смотровой площадке и ко входу в метеоцентр. Что имеем с мая 2019 года? Перегороженный проход на Метеогорку, ликвидированный пешеходный переход. Теперь, чтобы подняться к смотровой площадке, надо идти вместе с машинами в обход. Тротуара при подъеме нет, риск встретиться с машиной достаточный».Забор по периметру Гидрометцентра на Метеогорке установили, скорее всего, из-за требований антитеррористической безопасности. По крайней мере, в апреле этого года решение по установке заграждения было принято по итогам работы специальной комиссии, созданной при метеоцентре, куда входили представители различных ведомств, именно по этой причине. Однако, такое заграждение с этой задачей явно не справится, а вот пешеходы, в том числе и сотрудники метеоцентра, потеряв пешеходный переход, окажутся в опасности.