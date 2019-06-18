ГУ МВД по Свердловской области приглашает журналистов и блогеров на презентацию возможностей служебных собак

20:10 | 19.06.2019

Фото предоставлено В.Н.Горелых

В честь 110-летия образования кинологической службы МВД России, ГУ МВД Свердловской области приглашает представителей масс-медиа посмотреть на демонстрацию возможностей служебных собак. Мероприятие состоится 21 июня, в 11:00.



Для журналистов и блогеров Екатеринбурга будет проведен специальный пресс-тур, в рамках которого уральские полицейские вместе со своими питомцами Джоди, Зоргом и Нори продемонстрируют своё мастерство по задержанию вооруженных преступников, поиску наркотических и взрывчатых веществ.



«Приглашаю журналистов электронных и печатных СМИ поучаствовать в пресс-туре, лично убедится и насладится умением четвероногих сыщиков. Полицейская собака Джоди будет искать наркотики, Зорг – взрывные устройства, а Нори – без вести пропавших людей, работать по следу. Уверяю, скучно не будет никому. Добро пожаловать в дом кинологической службы ГУ МВД России по Свердловской области», - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Гостей будут ждать 21 июня в 11:00 по адресу: Екатеринбург, переулок Слободской, 43.