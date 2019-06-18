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19:46 | 19.06.2019

Фото: екатеринбург.рф

Работы по проектированию второй ветки метро в Екатеринбурге не прекратятся

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский опроверг информацию о том, что город останется без второй ветки метро. На официальном портале Екатеринбург опубликован комментарий главы города о сообщениях в СМИ о письме федерального Министра транспорта Евгения Дитриха Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву.

По словам мэра, строительство второй ветки по-прежнему будет рассматриваться как один из ключевых проектов к 300-летию уральской столицы. Кроме того, Высокинский отметил, что в документе сказано, что все решения будут приниматься только после предоставления проектно-сметной документации.

Работа над проектом строительства второй ветки метро не прекратится.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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