В ночь с четверга на пятницу на участке трассы Екатеринбург-Курган введут реверсивное движение

18:38 | 19.06.2019

Фото: ru.sputnik.kg

В пресс-службе «Уралуправтодора» сообщили о введении реверсивного движения на 55-м км трассы Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган из-за ремонтных работ.



Уточняется, что ремонт будет проходить на железнодорожном переезде, находящемся на этом участке. На месте будут работать регулировщики.



Ограничение будет действовать с 22:00 20 июня до 06:00 21 июня.