В Екатеринбурге с 1 июля начнётся период доукомплектования детских садов

18:15 | 19.06.2019

Фото: екатеринбург.рф

Период доукомплектования детских садов на свободные места стартует с 1 июля, об этом сообщили в Департаменте образования Администрации города Екатеринбурга.



В этот период родители также смогут перевести ребенка из одного детского сада в другой, однако такая возможность будет лишь при условии наличия свободных мест в садике. Также ребенок на момент перевода должен быть уже зачислен в дошкольное образовательное учреждение.



Стоит отметить, что всего сейчас в Екатеринбурге 355 детских садов в 436 зданиях. В них обучается 79 300 детей в возрасте от 2 до 7 лет, в том числе 4017 детей с ограниченными возможностями здоровья.