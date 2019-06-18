Опять перекрытия: в Екатеринбурге по улице Куйбышева перекроют трамвайное движение

17:38 | 19.06.2019

Фото: екатеринбург.рф

В Екатеринбурге с 23:00 20 июня до 06:00 24 июня будет перекрыто движение трамваев по улице Куйбышева от Белинского до Луначарского. Это связано с проведением ремонтных работ тепловой сети АО «Екатеринбургская теплосетевая компания».



Во время ремонта автомобили будут направлять в объезд: по улицам Белинского, Карла Маркса, Мамина-Сибиряка, Луначарского, Декабристов. После окончания земляных работ, 24 июня, АО «ЕТК» восстановит элементы нарушенного благоустройства.



Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и указатели.